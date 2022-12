Apple y Samsung amplían las autoreparaciones de sus dispositivos a Europa

Los servicios online de Apple y Samsung ofrecerán herramientas y venderán pantallas, baterías y piezas de cámara para algunos de sus modelos más modernos.

Apple y Samsung te permiten reparar tu móvil tú mismo, pero ¿merece la pena?

Apple y Samsung han empezado a permitir que los clientes reparen sus propias pantallas rotas u otros daños en sus teléfonos. ¿Es una buena idea?

Un teléfono con la pantalla agrietada o la cámara rota puede suponer una costosa reparación. ¿Y qué hay de arreglar tu propio smartphone?

Hasta el año pasado, era casi imposible, ya que los fabricantes de teléfonos no ofrecían piezas al público en general.

Recientemente, Apple y Samsung han empezado a ofrecer piezas e instrucciones en kits de reparación para los bricoladores que quieran hacer un intento de reparar sus propios teléfonos. Apple está ampliando su programa de autorreparación a Europa, permitiendo al gran público comprar piezas originales y kits de reparación para algunos iPhones y Mac más modernos, pero ¿es una buena idea intentar reparar tu smartphone dañado?

Reparar tu propio iPhone o Mac con las herramientas de Apple es una tarea para valientes. La gran mayoría de las personas somos conscientes de que no somos los mejores reparando móviles, tablets y/ ordenadores personales o portátiles.

Aunque cualquiera puede acceder al servicio, reparar un teléfono inteligente o un ordenador no es para todo el mundo, ya que a menudo requiere ir con mucho cuidado, hay que saber que puede ser peor el remedio que la enfermedad y encontrarnos con un dispositivo totalmente irreparable por nuestras malas manos. ¿De verdad que te ves capacitado para cambiar pantalla iphone x? Seamos sinceros, a la gran mayoría de las personas les conviene más recurrir a un profesional.

Aunque sustituir una pantalla agrietada pueda parecer fácil, no tiene nada que ver con cambiar el protector de pantalla. Hay que abrir el teléfono y desconectar muchos cables y piezas diminutos. Si se rompe uno, se puede estropear todo el teléfono. Se puede dañar la placa que hay dentro del teléfono y puede que éste no vuelva a encenderse. Para cambiar la pantalla o la cámara, primero hay que extraer con cuidado la batería, lo cual es complicado. Luego hay que retirar la parte frontal del teléfono sin romper ninguno de los finos cables de cinta que conectan la pantalla a la placa base. Una vez colocada la nueva pantalla, hay que volver a montarlo todo con destornilladores diminutos, con cuidado de no arrancar ninguno de los varios tornillos que sujetan todo en su sitio. Además, hay que tener las piezas exactas y los destornilladores necesarios.

Apple y Samsung cuentan con miles de talleres de reparación autorizados en todo el mundo con acceso a piezas originales, tanto propios como independientes. No tendrás problemas en encontrar a un técnico cualificado y con experiencia para reparar tu dispositivo. Ten en cuenta que, un smartphone de gama alta estará contigo muchos años, por lo que en caso de avería, las buenas reparaciones son cruciales para la vida útil del dispositivo.

Aunque la medida es muy buena para el derecho a reparar, actualmente los diseños no están pensados para la reparación en casa. Se necesita un cambio profundo en el diseño de los gadgets para que estas medidas tengan realmente impacto en la sociedad.

¿Una solución más fácil? He reparado algunos dispositivos, por mi experiencia te sugiero acudir a un taller autorizado para cualquier avería o reparación.

Apple y Samsung están aún muy lejos del ideal modular y reparable por el usuario que demuestra el Fairphone.