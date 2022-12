Bio-Brick no es un ladrillo cualquiera, es un ladrillo «orgánico» cultivado en laboratorio, sin emisiones ni residuos

Bio-Brick: este ladrillo de construcción «orgánico», sin emisiones ni residuos, se cultiva en un laboratorio. La tecnología recibió el reconocimiento nacional tras quedar finalista del Premio James Dyson.

El sector de la construcción es uno de los mayores contaminantes del planeta. Dos estudiantes canadienses han desarrollado un ladrillo de construcción sin residuos mediante el cultivo de bacterias.

La cantidad de opciones ecológicas a disposición de los constructores ahora mismo no es adecuada, no hay suficientes. Las que hay tienen un precio muy elevado, así que la mayoría de la gente, la mayoría de los constructores, no pueden utilizarlas.

Adrian Simone, miembro del equipo de estudiantes de la Universidad de Waterloo que creó el Bio-Brick.