Cúpulas de energía: Cómo usar el CO2 para un sistema de almacenamiento de energía más barato que las baterías de litio

Energy Dome quiere dar respuesta a la necesidad de almacenamiento de energía de larga duración a gran escala. En Cerdeña ya funciona un piloto comercial a escala de megavatios que combina el almacenamiento de energía bajo una cúpula hinchable que, según se afirma, es segura, normalizada y, lo que es más importante, barata.

La empresa danesa de energía Ørsted está estudiando la viabilidad de una planta de baterías de CO 2 de 20MW/200MWh, y a principios de este año Energy Dome consiguió 17,5 millones de euros en subvenciones y financiación de capital comprometidos por el Consejo Europeo de Innovación de la Unión Europea.

El primer piloto a gran escala de Energy Dome, un sistema de baterías de CO 2 de 2,5 MW/4 MWh, entró en funcionamiento a mediados de 2022, tras el cierre de una ronda de financiación de serie A de 11 millones de dólares.

En Energy Dome se centran en el almacenamiento de energía de larga duración, de 8, 10 a 24 horas.

Su tecnología se basa en una transformación termodinámica del CO 2 en un proceso de bucle cerrado, esencialmente un juego termomecánico. Toman CO 2 gaseoso, lo comprimen adiabáticamente, almacenan el calor en un dispositivo de almacenamiento de energía térmica y, a continúan, licuan el CO 2 como fluido de alta densidad energética.

El CO 2 tiene un estado crítico de 31°C. Eso significa que si se somete a presión a temperatura ambiente, se licua. Como líquido, es un fluido de muy alta densidad, pero como se licua a temperatura ambiente, no se necesita equipo criogénico y no hay pérdidas de eficiencia. Es un fluido muy, muy bueno para almacenar energía. Tiene el peso molecular adecuado.

Luego, para suministrar la energía, invierten el proceso: evaporan el CO 2 , recuperan el calor del dispositivo de almacenamiento de energía térmica y expanden ese CO 2 caliente a presión a través de un turboexpansor que acciona un generador. Así, la energía vuelve a la red y el CO 2 regresa a la cúpula.

Para almacenar, licuan el CO 2 y almacenan el calor. Luego, para despachar, evaporan el CO 2 y lo expanden calentado a través de una turbina, esencialmente.

Utilizan componentes estándar, así que aprovechan las cadenas de suministro existentes. Todos los componentes proceden de la industria energética y de la industria del petróleo y el gas, básicamente de los componentes “tontos”, que llevan en el mercado desde los años 60, con un proceso de fantasía por encima.

Los compresores son compresores de seis etapas con engranajes integrados, que se utilizan en la industria del petróleo y el gas, la turbina es muy similar a una turbina de vapor de presión media, los intercambiadores de calor se utilizan en las industrias de procesos de la industria del petróleo y el gas, la cúpula es de la industria del biogás, y luego sólo tenemos un montón de recipientes a presión.

Así que básicamente es carbono, acero, agua y CO 2 . Y dado que lo obtienen de fabricantes de equipos originales de primer nivel, les compran los componentes y les dan garantías de rendimiento en sus balances. Así que confían plenamente en su inversión y rendimiento. Esto se traduce en cadenas de suministro muy escalables que están listas para funcionar, y no tienen que construir una fábrica para salir al mercado, simplemente reciben un pedido de los clientes y hacen pedidos consecutivos a sus proveedores.

Coste de la tecnología.

Para un sistema de 10 horas, 20 MW por 10 horas (200 MWh), el coste de inversión es inferior al 50% del de un proyecto de iones de litio de 4 horas, EPC-instalado, todo incluido. Un precio de 220 euros por kWh.

El rendimiento del sistema es independiente de la temperatura ambiente, lo que significa que si se instala en Madrid o en Almería se obtiene una eficiencia de ida y vuelta del 75%. Y todo ello en un diseño idéntico, hasta los tornillos y tuercas, en cualquier lugar del mundo.

Más información: Energy Dome | Groundbreaking Long Duration Energy Storage