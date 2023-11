Inlyte Energy quiere resucitar una tecnología de 50 años de baterías de hierro y sal para aplicaciones de 4 a 10 horas

Inlyte Energy, una start-up estadounidense con base en Berkeley, California, ha conseguido recaudar 8 millones de dólares (7,58 millones de euros) para llevar al mercado su tecnología de baterías a escala de red eléctrica.

Un diseño basado en el sodio y la sal

La propuesta de valor de Inlyte es simple pero poderosa: baterías elaboradas a partir de hierro y sal de mesa. Esta empresa está finalizando los detalles de su diseño basado en haluro de sodio metálico y espera comenzar a trabajar con clientes piloto en los próximos meses. Esta tecnología no solo es interesante por su capacidad, sino que también utiliza materiales más comunes, económicos y seguros en comparación con las baterías de litio-ion, sodio-ion y otras químicas de baterías.

La historia detrás de la tecnología

Si bien puede sonar como algo nuevo, la tecnología detrás de estas baterías tiene su origen en la década de 1970. Las baterías de haluro de sodio metálico fueron patentadas por primera vez en esos años y mostraron un potencial considerable: alta densidad energética y bajo costo de fabricación.

Empresas como Mercedes-Benz incluso experimentaron con esta tecnología en sus vehículos. Sin embargo, con el paso del tiempo y el auge de las baterías de litio-ion, este diseño quedó en el olvido.

El rescate de una tecnología olvidada

Fue Antonio Baclig, un joven doctorado de Stanford, quien reavivó el interés en estas baterías. Baclig buscaba alternativas más económicas al litio y se encontró con el haluro de sodio metálico. Tras algunas modificaciones, descubrió que podía fabricar celdas aún más baratas manteniendo las propiedades deseables del diseño original.

Durante su investigación, Baclig conectó con Beta Research, una empresa británica pionera en esta tecnología desde la década de 1980. Gracias a una exitosa ronda de financiación, Inlyte pudo adquirir a Beta Research, incorporando su experiencia y recursos.

Una financiación exitosa

El proyecto ha llamado la atención de grandes inversores. La reciente ronda de financiamiento de 8 millones de dólares fue liderada por At One Ventures y contó con la participación de First Spark Ventures, Valo Ventures, TechEnergy Ventures, Climate Capital, Anglo American, entre otros.

La apuesta de Inlyte Energy por rescatar y mejorar una tecnología de baterías de hace 50 años muestra que, a veces, el pasado puede ser la clave para innovar en el presente. Con una perspectiva fresca y una visión de futuro, esta start-up promete transformar el almacenamiento de energía renovable.

Más información: inlyteenergy.com