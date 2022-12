Jackery AIR-W, la pequeña central eólica plegable para producir electricidad de día y de noche en cualquier lugar

Los paneles solares sólo producen electricidad durante el día, pero si los unes a este pequeño parque eólico, ¡podrías producir electricidad las 24 horas del día durante tus vivacs!

Lo bueno del viento es que no está tan ligado a la hora del día como el sol. Se puede generar energía eólica tanto de noche como de día. Hasta ahora, el único obstáculo era que montar un parque eólico propio era ridículamente caro y ocupaba mucho espacio.

Ahora llega el AIR-W de Jackery, un generador de energía eólica portátil y ligero con un diseño plegable que permite que sea tan compacto y fácil de transportar como un conjunto de paneles solares.

Fabricado con un cuerpo de compuesto termoplástico de fibra de carbono, el AIR-W es hiperportátil y mide aproximadamente 1,5 m.

Tiene dos turbinas eólicas apiladas verticalmente, con palas plegables que se abren en forma de ventilador cuando es necesario, y una base tipo trípode con clavos incorporados que permiten fijar firmemente el AIR-W en cualquier tipo de terreno.

Instálalo y ya tienes tu propio parque eólico personal capaz de generar hasta 200 W de potencia de salida, ¡suficiente para alimentar tu portátil, teléfono, altavoz inalámbrico, tableta y dron juntos!

El AIR-W es el aerogenerador más compacto por su potencia de salida, proporcionando 200W en un paquete lo suficientemente pequeño como para deslizarse justo debajo de su brazo cuando está plegado. El compuesto de fibra de carbono confiere a la estructura su ligereza característica, al tiempo que garantiza su resistencia y su capacidad para soportar desde brisas suaves hasta fuertes ráfagas de aire.

Para evitar que el AIR-W se vuelque o salga volando, la base del trípode tiene clavos integrados que se clavan en la superficie del suelo, asegurándose de forma similar a como lo haría una tienda de campaña. También está construido para ser impermeable, con una clasificación IP67 que le permite utilizarlo incluso en condiciones meteorológicas adversas para mantener su casa o camping con energía durante la tormenta.

El Jackery AIR-W es uno de los mejores ganadores del premio Red Dot Design Concept del año 2022.

Diseñador: Shenzhen Hello Tech Energy Co. Ltd. para Jackery.