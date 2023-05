Nuevo sistema de almacenamiento de hidrógeno en discos sólidos + seguro + estable + eficiente + barato

Estos franceses son finalistas en la categoría «Investigación» del Premio al Inventor Europeo 2023. Han desarrollado un sistema de almacenamiento de hidrógeno estable y seguro. Un ejemplo virtuoso de colaboración entre la investigación fundamental y la industria.

Es el principal acontecimiento europeo en materia de innovación: el Premio al Inventor Europeo 2023 se entregará el 4 de julio en Valencia (España). Entre los doce finalistas, que compiten en varias categorías, un equipo francés ha desarrollado un sistema de almacenamiento de hidrógeno sorprendente y muy práctico. Tiene forma de obleas, del tamaño de los viejos discos de vinilo de 33 rpm.

El disco puede colocarse sobre la mesa, y el hidrógeno no reacciona con el aire circundante.

El hidrógeno es el elemento químico más común en la Tierra, presente en la molécula de agua, los hidrocarburos, etc. Como tal, se considera el elemento más importante del mundo. Como tal, se considera un recurso casi inagotable. Además, y esto es una perogrullada, ¡no contiene carbono! Por lo tanto, su combustión no provoca la emisión de CO 2 ni de gases de efecto invernadero. Estas características hacen del hidrógeno una vía muy interesante para el desarrollo de las energías renovables.

Sin embargo, aún quedan varios problemas por resolver. Tradicionalmente, el hidrógeno se almacena en forma gaseosa o líquida. Esto ocupa espacio. Además, para mantenerlo en esta forma, hay que comprimirlo, lo que consume mucha energía. El método del disco desarrollado por los franceses requiere menos energía; es seguro, el disco puede colocarse sobre la mesa, no hay reacción con el aire ambiente, y estable en el tiempo.

Esta solución innovadora ha sido desarrollada por un equipo multidisciplinar que combina conocimientos de física, ingeniería e industria. El equipo está formado por Patricia de Rango, Albin Chaise, Michel Jehan, Nataliya Skryabina y Daniel Fruchart.

Daniel Fruchart, antiguo director de investigación del CNRS, cuenta cómo empezó todo hace más de veinte años. El almacenamiento de hidrógeno sólido se investigaba entonces en el Instituto Néel de Grenoble, donde su equipo de investigadores trabajó en ello durante unos diez años. A continuación, el equipo de Patricia de Rango continuó y amplió la investigación con el desarrollo de tanques eficaces y reversibles. Entretanto, «nos pusieron en contacto con un industrial local, Michel Jehan, establecido en Romans-sur-Isère y especializado en la fabricación de gránulos de magnesio y polvos microscópicos. Sus máquinas a gran escala nos dieron mejores resultados«, comenta Daniel Fruchart.

El magnesio fue la clave para almacenar hidrógeno en forma sólida.

En efecto, el magnesio era la clave.

Es el material que mejor funciona para absorber hidrógeno. En concreto, se trata de utilizar hidruro de magnesio (MgH2) para almacenar el hidrógeno, con grafito expandido añadido a la mezcla para controlar la liberación de calor cuando se libera el hidrógeno. Daniel Fruchart

Este dispositivo reversible fue desarrollado por Daniel Fruchart y Michel Jehan cuando fundaron la empresa McPhy en 2008. Los comienzos, en modo start-up, no fueron fáciles: «Hicimos la revolución cuando el rey aún no estaba aquí«, dice con humor, sus innovaciones sobre el hidrógeno se hicieron en un momento en que este elemento químico no estaba en los titulares. De ahí algunas incertidumbres accionariales, que ahora se han estabilizado.

Su sistema de almacenamiento en estado sólido ya se ha comercializado en Italia, Japón, etc. En Noruega, el equipo está en conversaciones avanzadas para adaptar el sistema a los transbordadores, al transporte marítimo y a las grandes industrias químicas.

El disco de hidrógeno tiene futuro, y el premio europeo podría lanzarlo aún más lejos.

