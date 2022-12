Un proyecto de parque eólico tendrá que cerrar cinco meses al año para proteger a los loros

La aprobación del proyecto está sujeta a una serie de condiciones, entre ellas una relacionada con el loro de vientre naranja, que según el gobierno australiano está en peligro crítico de extinción.

La instalación de los aerogeneradores en la naturaleza se está convirtiendo en un tema de gran debate y discusión en el futuro.

Este mes se han aprobado los planes de un gran parque eólico en Australia, con la condición de que sus turbinas permanezcan fuera de servicio cinco meses al año para proteger a una especie de loro.

En un informe de evaluación ambiental del Parque de Energías Renovables de Robbins Island, la Autoridad de Protección del Medio Ambiente de Tasmania declaró que su consejo había «decidido aprobar la propuesta» del proyecto, que podría tener hasta 122 aerogeneradores y está supervisado por ACEN Australia.

Una de las condiciones de la aprobación se refiere al loro panza naranja, que según el gobierno australiano está en peligro crítico de extinción.

A menos que la Junta de la EPA apruebe lo contrario por escrito, todos los aerogeneradores deberán apagarse durante el periodo de migración del loro de vientre naranja del norte (del 1 de marzo al 31 de mayo, ambos inclusive) y el periodo de migración del loro de vientre naranja del sur (del 15 de septiembre al 15 de noviembre, ambos inclusive). EPA.

En un comunicado, el presidente de la junta directiva de la EPA, Andrew Paul, afirmó que la organización había llegado a la conclusión de que eran necesarias «importantes medidas de mitigación» en relación con «los posibles impactos sobre la población de loros de vientre naranja«.

Ello se debía a «los escasos conocimientos sobre la importancia de la isla Robbins en las migraciones anuales al norte y al sur«, así como a la necesidad de tener en cuenta un Plan Nacional de Recuperación de la especie.

Esto ha llevado a la inclusión de la condición FF6 que impone periodos de parada durante las migraciones por un total de cinco meses en los que las turbinas no pueden funcionar. Andrew Paul

La isla Robbins está situada en aguas de la costa noroeste de Tasmania, una gran isla y estado australiano. Si todo va según lo previsto, la capacidad total del parque eólico propuesto podría alcanzar los 900 megavatios.

En una publicación de Facebook, los promotores del proyecto dijeron que acogían con satisfacción la aprobación de la EPA, y añadieron que se necesitaban más aprobaciones del Circular Head Council y del Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua del Gobierno de la Commonwealth. Se espera recibirlas a principios de 2023.

En medio de los planes mundiales para aumentar la capacidad de energía eólica en los próximos años, es probable que la interacción de los aerogeneradores con el mundo natural, incluida la vida marina y las aves, se convierta en un tema clave de debate.

La Royal Society for the Protection of Birds advierte de que los parques eólicos «pueden perjudicar a las aves por perturbación, desplazamiento, actuación como barreras, pérdida de hábitat y colisión«, y añade que «los impactos pueden surgir de un solo desarrollo y acumulativamente de múltiples proyectos«.

La Administración de Información Energética de EE.UU. ha señalado que algunos proyectos y turbinas eólicas pueden provocar la muerte de murciélagos y aves.

«Estas muertes pueden contribuir a la disminución de la población de especies también afectadas por otros impactos relacionados con el hombre«, señala. «La industria de la energía eólica y el gobierno de EE.UU. están investigando formas de reducir el efecto de los aerogeneradores en aves y murciélagos«.