Un pozo geotérmico a gran profundidad calienta la mayor selva tropical cubierta del mundo en Inglaterra

Utiliza un sistema geotérmico profundo que se conecta con una falla de 280 millones de años, suministrando calor desde una profundidad de 5 km. La iniciativa reduce las emisiones de CO 2 y dependencia de combustibles fósiles.

Eden Geothermal Ltd. (EGL) es el primer proyecto geotérmico profundo operativo del Reino Unido que entra en funcionamiento en 37 años.

Un sistema geotérmico de 5 km calienta Biomes, el mayor bosque tropical cubierto del mundo, y el vivero Growing Point, ambos construidos en un antiguo pozo de caolín en Cornualles (Reino Unido). El vivero Growing Point se encuentra entre el emplazamiento geotérmico y Biomes y elimina un vivero preexistente fuera del emplazamiento, con lo que se reducen las distancias recorridas por los alimentos y la dependencia de los combustibles fósiles.

La fase 1 del Proyecto Edén suministra calor mediante un sistema de circulación coaxial. La fase 2 incluirá un segundo pozo para suministrar calefacción y generación eléctrica.

Yacimiento de calor de Eden

El objetivo de la perforación era la falla natural Great Crosscourse, una gran masa de granito formada hace unos 280 millones de años.

El gradiente geotérmico, que se calienta más a medida que se profundiza (en este caso, 38,6 °C/km), sobrecalienta el agua. Contiene fracturas naturales, no requiere estimulación por fracturación y, por tanto, no está cubierta por el mismo marco regulador que los proyectos de exploración de gas de esquisto. Está regulado por la autoridad local con protocolos de control y gestión similares a los de la minería y las canteras. El agua circula en un circuito cerrado a unos 4 km de profundidad antes de entrar en contacto directo con el granito y no tendrá ningún impacto en los acuíferos locales.

El pozo, el geotérmico más largo del Reino Unido, tiene un intercambiador de calor coaxial profundo de un solo pozo. El agua se inyecta por el espacio anular, se calienta en el yacimiento y se produce dentro de una tubería aislada al vacío para retener el calor. El agua pasa por un intercambiador de calor de superficie donde se enfría y posteriormente se reinyecta en el pozo. Un conducto principal aislado de 3,8 km suministra calor a unos 85° C al Proyecto Biomes y al vivero.

Perforación profunda.

El pozo desviado se perforó hasta 4.871 metros de profundidad y 5.277 metros de profundidad total medida utilizando perforación convencional pero con los fluidos de perforación enfriados en superficie durante las últimas etapas para minimizar la degradación de los fluidos a altas temperaturas. Las tres secciones superiores están revestidas de acero para aislar el agua circulante de la roca y la tierra circundantes, pero la sección inferior es un pozo abierto expuesto directamente al granito.

Las pruebas de inyección se realizaron primero con agua fría inyectada desde la superficie a baja presión y bajo caudal. Con el tiempo, se fueron incrementando gradualmente los caudales para evaluar la capacidad del pozo de aceptar fluidos. Las presiones y los caudales se controlaron continuamente. Los monitores microsísmicos situados en las proximidades del pozo proporcionaron datos en tiempo real durante la perforación y las pruebas. Estos datos permitieron delimitar la extensión espacial de la fuente de calor geotérmico y ayudaron a controlar la inyección y la producción durante las pruebas del pozo para minimizar el impacto sísmico.

Las pruebas de producción evaluaron la capacidad del pozo para producir fluidos. Tras las pruebas de inyección, un compresor inyectó aire a 600-700 m de profundidad por una tubería abierta colocada en la parte superior del pozo para reducir el peso de la columna, inducir una depresión en el interior del pozo e iniciar el flujo. A continuación, el agua caliente fluyó desde la formación que rodeaba la sección abierta del pozo hacia arriba. El agua producida se dirigió a una unidad para separar el aire y descargar el agua en la laguna. La duración de la prueba solía ser corta (12-24 horas) y podía producir vapor en la superficie. Durante la prueba, se controlaban continuamente las presiones y los caudales de fondo de pozo para obtener datos de productividad del pozo.

Sistema de calefacción.

El pozo utiliza un sistema de circulación coaxial para extraer calor y suministrarlo al Proyecto Edén. El VIT instalado a 3.850 m produce agua mediante una bomba eléctrica sumergible. Un intercambiador de calor de placas en la superficie extrae el calor del agua, que vuelve a través del anillo para ser recalentada en profundidad durante una operación de circulación continua.

La línea principal de calor consta de dos tuberías de acero de 6 pulgadas (flujo y retorno) con una gruesa capa de aislamiento que aumenta el diámetro total a 11 pulgadas. Las líneas conectan el pozo geotérmico con las cargas térmicas de Growing Point y el Centro Energético Eden mediante intercambiadores de calor (Fig. 5). El agua refrigerada vuelve al emplazamiento geotérmico para ser recalentada. La tubería principal se encuentra bajo tierra, excepto en un corto tramo situado detrás del edificio principal de oficinas del Proyecto Edén.

La fase 1 durará un año y se espera que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en unas 900 toneladas métricas con respecto a un sistema de calefacción convencional. La fase 2 incluirá un segundo pozo y el agua circulará por las fracturas naturales de la Gran Travesía desde el pozo original hasta el nuevo. Si se realiza una conexión adecuada a la red. La fase 2 incorporará un generador para suministrar unos 20 MWh de electricidad.

