Airthium inventa una bomba de calor capaz de liberar energía solar meses después de haberla almacenado

Los paneles fotovoltaicos producen energía cuando hay sol. La revolucionaria bomba de calor de Airthium propone almacenar esta energía y reinyectarla en los periodos de mayor consumo.

¿Cómo compensar la caída de la producción de las turbinas eólicas y los paneles solares fotovoltaicos? Esta fue la pregunta más importante en la última exposición Vivatech. De hecho, estas dos formas de producir energía dependen de la presencia de viento para una y de luz solar para la otra. Por ello, actualmente no pueden producir energía de forma continua, lo que supone un problema para las empresas, por ejemplo.

La joven empresa Airthium intenta desarrollar una tecnología que permitiría apoyar la producción de electricidad renovable, almacenarla en un momento dado y liberarla varios meses después, mediante el desarrollo de una revolucionaria bomba de calor.

Guillaume Maurin, ingeniero de Airthium, explica que el principal objetivo de la empresa es poder producir energía limpia durante todo el año, sin depender de las condiciones climáticas. Por ejemplo, que la energía solar no puede producirse de noche.

El interés de esta bomba de calor de nueva generación es, por tanto, poder restituir la energía generada en unas horas, pero también a lo largo de varios meses. En este sentido, la bomba no almacenará la energía en forma de electricidad, sino en forma de calor.

¿Cómo funciona?

En concreto, la bomba de calor es un enorme termo que almacenará calor cuando la producción de los paneles solares sea máxima, es decir, de 12.00 a 16.00 horas. El pico de consumo eléctrico se produce entre las 6 y las 11 de la noche, cuando el sol ya no brilla, sobre todo en invierno. Se trata, pues, de transferir el calor recuperado de 12.00 a 16.00 horas al «termo» para que pueda ser restituido en las horas de mayor consumo por la innovadora bomba.

La bomba de calor Airthium resolvería así el problema de la energía solar en invierno. El excedente de producción conseguido en verano podría entonces conservarse para reponerse durante el invierno. Y para lograrlo, utilizarían una solución de amoníaco líquido que almacenaría químicamente este calor.

Algunos interrogantes.

La bomba de calor desarrollada por Airthium funcionaría quemando amoníaco líquido. Guillaume Maurin explica además que la energía sobrante del verano se utilizará para producir un combustible sintético.

Se quemará en invierno para calefacción, sin producir CO 2 . Sin embargo, aún tienen que resolver el problema del almacenamiento del amoníaco líquido. En efecto, este producto químico puede liberar partículas finas contaminantes si no se quema correctamente. Para resolver este grave problema, trabajan actualmente en una nueva tecnología de quemadores sin llama que actúe sobre la temperatura de combustión para que no se produzcan gases contaminantes. Se trataría, pues, de «un motor para descarbonizar el planeta«, según el eslogan de la empresa.

Dependiendo de la temperatura fijada, la eficiencia puede alcanzar hasta el 86%, frente al 60% aproximadamente de las mejores bombas de calor de alta temperatura actuales.

Más información: airthium.com