Nuevo estudio afirma que alimentar al ganado con algas reduce las emisiones de metano en casi un 40%

Reducciones de metano del 40% en ganado de pastoreo contrastan con reducciones de hasta el 82% en ganado de engorde y más del 50% en vacas lecheras, en estudios previos realizados en condiciones más controladas.

Primer estudio en el mundo que prueba algas en ganado de pastoreo

La inclusión de suplementos de algas en la dieta del ganado de pastoreo podría ser una solución innovadora para hacer que la ganadería sea más sostenible. Investigadores de la Universidad de California, Davis, llevaron a cabo un estudio pionero que demostró que alimentar al ganado de carne en pastoreo con un suplemento de algas en forma de pellets redujo las emisiones de metano en casi un 40%, sin afectar su salud ni su peso. Estos hallazgos, publicados el 2 de diciembre en Proceedings of the National Academy of Sciences, representan un avance significativo en el desafío de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de carne.

Estudios previos ya habían evidenciado la eficacia de las algas en reducir las emisiones de metano en sistemas más controlados: hasta un 82% en ganado de engorde y más del 50% en vacas lecheras. Este nuevo estudio es el primero en demostrar su efectividad en condiciones de pastoreo.

¿Cuánto metano produce el ganado?

El metano es uno de los gases de efecto invernadero más potentes y representa un gran desafío para la sostenibilidad agrícola. El ganado es responsable del 14,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y gran parte proviene del metano que los animales emiten al eructar. Este gas es producto de la digestión del alimento en el rumen, especialmente de dietas ricas en fibra como el pasto.

En comparación con el ganado en corrales o vacas lecheras, el ganado de pastoreo genera mayores emisiones debido a su consumo elevado de pasto. En cifras, en los Estados Unidos hay aproximadamente 9 millones de vacas lecheras y más de 64 millones de reses de carne, muchas de las cuales pasan la mayor parte de sus vidas en sistemas de pastoreo antes de ser trasladadas a corrales de engorde durante sus últimos meses.

Desafíos para reducir las emisiones de metano en ganado de pastoreo.

A diferencia del ganado en corrales o en sistemas lecheros, alimentar diariamente a ganado de pastoreo con aditivos representa un desafío logístico. Estos animales suelen pastar lejos de las instalaciones principales, lo que dificulta una suplementación regular. Sin embargo, en épocas de invierno o cuando el pasto escasea, los ganaderos suelen complementar su alimentación, lo que abre una ventana de oportunidad para introducir suplementos como el alga.

El experimento, realizado en un rancho en Dillon, Montana, involucró a 24 novillos (mezcla de razas Angus y Wagyu) divididos en dos grupos: uno recibió el suplemento de algas y el otro no. Durante las 10 semanas del estudio, los novillos que consumieron el suplemento de algas redujeron sus emisiones de metano en casi un 40%. Esta reducción se logró incluso cuando los animales consumían el suplemento de forma voluntaria.

Implementación práctica y potencial futuro.

El profesor Ermias Kebreab, autor principal del estudio, destacó que los métodos tradicionales de reducción de emisiones en ganado a menudo fracasan en sistemas de pastoreo debido a las dificultades de aplicación. Sin embargo, el uso de algas en bloques de sal o suplementos similares podría simplificar su implementación. Esto permitiría a los ganaderos reducir las emisiones sin alterar significativamente sus prácticas de manejo.

Además de su impacto ambiental, este enfoque podría beneficiar a millones de personas en el mundo que dependen de la ganadería pastoral, especialmente en regiones vulnerables al cambio climático.

Ganadería sostenible en un contexto global

Este estudio también resalta la importancia de mejorar la eficiencia en la producción ganadera, particularmente en países de ingresos bajos y medianos, mediante mejoras genéticas, nutricionales y de salud animal. Según Alison Van Eenennaam, profesora de UC Davis y autora de un artículo relacionado, estas medidas son esenciales para satisfacer la creciente demanda de carne a nivel mundial sin incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero.

La inclusión de algas como suplemento alimenticio para el ganado en pastoreo se presenta como una solución prometedora para mitigar las emisiones de metano en la ganadería. Si se logra implementar a gran escala, este enfoque podría desempeñar un papel crucial en la lucha contra el cambio climático y en la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles.

