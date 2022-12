Biofib’chanvre, el panel aislante ecológico de lana de cáñamo que promete altas prestaciones térmicas y acústicas

¿Será el cáñamo el material ideal para aislar nuestras casas? Una alternativa cuando se conocen sus propiedades.

Cuando se trata de aislamiento acústico y térmico, todos estamos familiarizados con la lana de vidrio o de roca, los grandes rollos que se instalan en las paredes o sobre los techos para aislar nuestras casas del frío.

Desde hace algunos años, otro material se está abriendo camino en el campo del aislamiento: ¡el cáñamo. Es a partir de este material ecológico y naturalmente aislante a partir del cual la empresa Biofib’isolation fabrica la lana de cáñamo, Biofib’chanvre.

Este material, disponible en rollos o paneles, se instala como la lana de vidrio, pero tiene muchas ventajas.

Aislante versátil y sostenible.

Si buscas un material fácil y práctico de instalar, con características aislantes y respetuoso con el medio ambiente, el cáñamo está entre las alternativas. El cáñamo Biofib’hemp tiene altas prestaciones acústicas y térmicas, y es especialmente adecuado para aislar paredes, tejados o áticos. También es el material preferido ahora por los profesionales para la renovación energética. Las fibras de cáñamo para aislamiento tienen varias ventajas, como no ser irritantes ni alergénicas, lo que no ocurre con la lana de vidrio o de roca. Disponible en paneles o rollos, el corte y la instalación son fáciles y el cáñamo no desprende polvo.

El cáñamo es un material aislante de los más respetuosos con el medio ambiente por varias razones. Empezando por el hecho de que se produce en Europa y, por tanto, localmente, lo que reduce los costes de transporte y favorece los circuitos cortos.

Al ser de origen vegetal, puede usarse en la construcción de una casa de bajo consumo energético o pasiva.

Biofib’chanvre también se caracteriza por ser un material ético. Para fabricarlo, la empresa ha creado un sistema de cooperativas que permite pagar a los productores locales el valor justo del trabajo realizado para obtener la materia prima.

El cáñamo y sus diferentes usos.

El cáñamo es una planta de raíz pivotante que se cultiva fácilmente en Europa, y cuyas plantas pueden alcanzar los 4 me de altura.

Es muy robusta y puede cultivarse sin pesticidas ni fertilizantes, lo que le confiere una cualidad medioambiental adicional.

El cáñamo se está convirtiendo en un material preferido para el aislamiento térmico y acústico, pero también se utiliza ampliamente en textiles, construcción, cosméticos, ropa de cama y cuerdas.

Cada vez más agricultores de cáñamo se dedican también a la producción de pellets de cáñamo, un combustible fácil de producir y más barato que los pellets de madera.

Por supuesto, el cáñamo también se utiliza en medicina con fines terapéuticos para tratar el dolor crónico.

Francia es ahora el primer productor europeo de esta planta, con 50.000 toneladas anuales, de las 100.000 que se producen en la Unión Europea.

Más información: www.biofib.com