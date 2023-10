El camión Mercedes-Benz GenH2 establece un nuevo récord: 1.047 km con una sola carga de combustible

El Mercedes-Benz GenH2 Truck acaba de alcanzar un impresionante hito en la historia de los camiones. En una prueba llamada Daimler Truck #HydrogenRecordRun, este camión demostró que la tecnología de celdas de combustible de hidrógeno podría ser la respuesta a la descarbonización del transporte a larga distancia, al recorrer 1.047 km sin emitir CO 2 . Esta hazaña ha sido verificada por una entidad independiente, lo que significa que la carrera entre soluciones sostenibles para el transporte está más viva que nunca, teniendo en cuenta que el Tesla Semi, que funciona con batería, también ha tenido éxitos notables.

Tecnología que potencia el GenH2

Este camión cuenta con un potente sistema de celdas de combustible proporcionado por cellcentric, una empresa pionera en tecnología limpia. Alimentado por hidrógeno líquido y con un peso total permitido de 40 toneladas, el camión superó la barrera de los 1.000 km, marcando un precedente en el transporte de larga distancia.

La ruta que siguió el camión fue desde Wörth am Rhein hasta Berlín, con una distancia total de 1.047 km. Según Mercedes-Benz, durante todo este recorrido no se produjo ninguna emisión de CO 2 .

Más sobre el hidrógeno utilizado

El hidrógeno líquido que impulsó esta hazaña provino de Air Liquide y fue producido a partir de biometaño con certificación de origen. Esto asegura que el hidrógeno utilizado es renovable y contribuye positivamente al medio ambiente. Para la recarga, se llenaron dos tanques montados en los laterales del chasis con 40 kg de hidrógeno líquido a una temperatura de -253 grados Celsius. Gracias al aislamiento superior de los tanques, el hidrógeno se puede mantener a esta temperatura sin necesidad de refrigeración activa. Ambos tanques fueron sellados por TÜV Rheinland antes del inicio de la prueba.

El GenH2 Truck y su futuro

Con este logro, el Mercedes-Benz GenH2 Truck ha mostrado que el hidrógeno puede ser una excelente opción para el transporte de larga distancia. Aunque es prometedor y amigable con el medio ambiente, la tecnología del GenH2 Truck aún no está lista para su producción en serie.

¿Quién está detrás de esta tecnología?

Cellcentric, responsable del sistema de celdas de combustible del camión, es una empresa conjunta entre Daimler Truck AG y Volvo Group AB. Fundada en marzo de 2021, la empresa combina la experiencia y conocimientos de ambas compañías en la tecnología de celdas de combustible. Con la ambición de ser líder mundial en esta tecnología, Cellcentric espera hacer una contribución significativa hacia un transporte sostenible y neutral en carbono para 2050.

Esta empresa de tecnología limpia se dedica a desarrollar, producir y comercializar sistemas de celdas de combustible para vehículos pesados y aplicaciones similares. Con ubicaciones en varias ciudades y en Canadá, tienen en su haber alrededor de 700 patentes, reafirmando su posición líder en el desarrollo tecnológico.