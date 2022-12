Una nueva forma de eliminar el aceite de cocina usado: solidificándolo

Un nuevo producto solidifica el aceite de cocina para que pueda eliminarse fácilmente sin contaminar el agua. El aceite es altamente contaminante una vez que ya lo hemos usado.

Efectos que puede causar el aceite.

Puede sorprenderte saber que el aceite es un producto contaminante. Después de todo es algo que usas en la alimentación. Lo normal seria pensar que es un producto natural que no causa ningún daño.

En realidad se trata de un producto natural que puedes consumir. Pero todos sabemos que el agua no se mezcla con el aceite. Cuando lo tiras al desagüe y este llega a los mares y ríos, se queda en la superficie.

Por lo tanto, el agua no se oxigena de manera correcta y esto por desgracia afecta a la flora y fauna acuática. Causando su lente muerte.

Pero esto no es todo. De la misma manera al estar en la superficie del agua los rayos solares no pueden pasar. Por consiguiente las plantas acuáticas no realizan la fotosíntesis.

Si el aceite cae en tierra, termina por convertirla en un terreno estéril. Impide la oxigenación y circulación del agua, así que ningún tipo de planta podría crecer en ella. Además el aceite se convierte en una sustancia pegajosa que puede obstruir tus cañerías.

FryAway

FryAway es un polvo de origen vegetal que transforma el aceite líquido en un sólido que se puede tirar fácilmente a la basura. La fundadora de la empresa, Laura Lady, trabajó anteriormente en marketing y desarrollo de productos para juguetes infantiles. Había oído hablar de un producto similar en España y decidió desarrollar su propia solución. Lady investigó formas de solidificar el aceite y dio con la hidrogenación.

En la hidrogenación comercial, las grasas, como los aceites vegetales, que son líquidas a temperatura ambiente, se combinan con hidrógeno, normalmente a temperaturas de unos 60ºC y en presencia de un catalizador, como el níquel.

Así es como se fabrican las grasas saturadas, como la margarina, que son sólidas a temperatura ambiente. Sin embargo, FryAway utiliza un ácido graso hidrogenado de origen vegetal. Los usuarios sólo tienen que remover el polvo FryAway en el aceite de cocina usado mientras está caliente, y se produce una reacción que solidifica el aceite.

FryAway no sólo facilita la eliminación del aceite de cocina usado, sino también la limpieza de las ollas y sartenes utilizadas para freír.

Una vez que la mezcla se enfría a temperatura ambiente, se empieza a ver esa transformación de líquido a una forma gelatinosa a una sustancia cerosa y dura que luego se puede tirar a la basura. Al solidificarse, también atrapará toda la suciedad y los restos que quedan al freír, para que todo eso salga de la sartén en un solo paso. Laura Lady.

Una vez conseguido el aceite sólido, se puede tirar a la basura o bien almacenarse para su reciclaje. No modifica las propiedades del aceite, y el residuo resultante es un valioso recurso para la obtención de Biodiesel.

FryAway es un gran ejemplo de un producto que pretende facilitar la vida (o al menos la limpieza de la cocina) y, al mismo tiempo, reducir la contaminación. Se suma a innovaciones en la eliminación de residuos de cocina como SOUJI, que convierte tu aceite de cocina usado en detergente líquido.

Más información: fryaway.co