Nueva estación de carga rápida Me Energy capaz de generar su propia electricidad a partir de bioetanol: 4000 kWh y recargas en tiempo récord 🍃⚡

El innovador emprendimiento de Brandeburgo, Me Energy, ha lanzado al mercado una estación de carga rápida, denominada Rapid Charger, que tiene la particularidad de generar su propia electricidad a partir de bioetanol. Esta característica la hace completamente autónoma, sin necesidad de estar conectada a la red eléctrica. Además, este proceso garantiza ser neutral en términos de emisiones de CO 2 , ya que el dióxido de carbono liberado durante la producción de bioetanol es equivalente al que se consume al convertirlo en electricidad.

Baterías con mayor capacidad

Las estaciones de carga tradicionales cuentan con baterías que sirven como almacenamiento temporal de energía. Estas baterías tienen una capacidad que oscila entre 60 y 200 kWh, lo que equivale a entre tres y siete cargas completas.

Por su parte, la estación de carga rápida de Me Energy promete ofrecer una impresionante capacidad de 4000 kWh, suficiente para entre 60 y 140 cargas completas. Y lo mejor de todo: puede ser recargada en tan solo cinco minutos.

Versatilidad y Apoyo a la Red Eléctrica

Alexander Sohl, CEO de Me Energy, destaca que ya existen proyectos en los que las baterías de estas estaciones devuelven energía a la red, aliviando así la carga del sistema eléctrico.

Además, el Rapid Charger no solo sirve para cargar vehículos: en caso de cortes eléctricos, podría alimentar redes locales. Con una potencia de 150 kW, es capaz de abastecer a unos 50 hogares durante 24 horas. Sin embargo, actualmente su uso está limitado a edificios individuales debido a normativas vigentes.

Desafíos Legales y Potencial Desaprovechado

Sohl enfatiza que las regulaciones actuales distinguen claramente entre generadores eléctricos independientes y aquellos conectados a la red, lo que representa un desperdicio de potencial. Aboga por incentivos que fomenten la integración de estas soluciones, en lugar de penalizarlas con tarifas y impuestos.

Garantizando Energía Verde

El fundador de Me Energy recalca la importancia de garantizar que solo se use energía verde. Durante los meses de invierno, muchas fuentes de energía ecológica no están disponibles, lo que afecta a las estaciones de carga tradicionales y a sus baterías. En 2022, en promedio, se emitieron 432 g de CO₂ por cada kWh producido, y las baterías aumentaron esa cifra en un 20% debido a pérdidas. Sin embargo, las soluciones autónomas como la propuesta por Me Energy aseguran un suministro constante de energía verde en cualquier época del año.

Bioetanol: Una Alternativa Ecológica

El bioetanol reduce las emisiones de CO₂ en un 97% en comparación con los combustibles fósiles y en un 95% frente a la electricidad convencional. Además, esta fuente de energía cumple con las regulaciones del EEG 2023 y permite participar en el comercio de certificados. Sorprendentemente, producir electricidad a partir de etanol es incluso más ecológico que usar paneles solares.

Más información: meenergy.earth