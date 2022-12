¿Por qué los coches eléctricos no se verán afectados por los cortes de electricidad este invierno?

El riesgo de megacortes de electricidad es especialmente alto este invierno. Sin embargo, no deberían tener un impacto significativo en el funcionamiento de los coches eléctricos. Algunos vehículos podrán incluso proporcionar energía de emergencia a sus propietarios o a los servicios sanitarios.

La relación entre el riesgo de cortes de electricidad y los coches eléctricos es fácil de establecer.

Algunas personas piensan que no podrán conducir durante los cortes de electricidad. Quizá resulte extrañamente útil recordar que un coche eléctrico no funciona con un cable o una catenaria. Gracias a su batería, un vehículo eléctrico puede recorrer varios cientos de kilómetros con total autonomía.

A diferencia de un coche de gasolina o diésel, no depende de una gasolinera para repostar. Según algunas encuestas, el 88% de los usuarios de coches eléctricos nunca o casi nunca recargan en una estación pública. Por tanto, su vehículo está conectado en casa y, en menor medida, en el trabajo.

De ellos, el 81% se recarga entre las 18.00 y las 7.00 horas, esencialmente por la noche, cuando la demanda de electricidad es más baja. Pero, ¿qué ocurre durante un corte de luz?

Tomemos como ejemplo Francia, que ya ha establecido planes para los cortes de electricidad. Es importante saber que estos cortes de electricidad «rotativos» se producirán durante las horas punta, que son por la mañana entre las 8.00 y las 13.00 horas y por la tarde entre las 18.00 y las 20.00 horas. De hecho, Francia no tiene suficiente capacidad de producción e importación de electricidad, pero sólo en un contexto muy concreto: en momentos de gran consumo, con mucho frío y sin viento.

Sin combustible durante un corte de electricidad.

Los cortes de electricidad deben ser geográficamente selectivos y no superar las dos horas, para permitir que baje el consumo.

En la gran mayoría de los casos, esto no repercutirá en la gama disponible. Un coche conectado a un un pequeño punto de recarga doméstico necesita unas diez horas para cargarse por completo. Un corte de carga simplemente retrasará el final de la recarga dos horas, lo que no es mucho comparado con la duración total de la carga.

En lugar de terminar a las 3, 4 o 5 de la madrugada, la carga se completará entre las 5 y las 7 de la mañana. Para los usuarios en horas valle (que suelen empezar a las 22.00 horas), esto no supondrá ninguna diferencia, ya que no hay riesgo de desconexión nocturna. También hay que tener en cuenta que la mayoría de los vehículos eléctricos no necesitan recargarse de 0 a 100% a diario. Para muchos propietarios, el tiempo de carga rutinaria es mucho menor que una carga completa.

Sólo una pequeña parte de los usuarios de coches eléctricos se verán realmente afectados por los cortes de carga. Son las personas que cargan en puntos de recarga públicos, tanto ocasionalmente como a diario. Tras un apagón, es probable que estas estaciones no reinicien automáticamente la carga. Esto resulta problemático cuando no se está cerca para iniciar una nueva sesión.

Por otro lado, quienes hagan un viaje largo pueden tener que esperar en las estaciones de recarga hasta que se restablezca el suministro eléctrico. Esto les pondría en la misma situación que los conductores de coches de gasolina o gasóleo, ya que las gasolineras no pueden dispensar combustible sin energía.

Los coches eléctricos, ¿una ventaja durante los cortes de electricidad?

Dependiendo del modelo, poseer un coche eléctrico puede ser una baza considerable en tiempos de escasez de energía. Algunos vehículos están equipados con una función «V2L» (Carga bidireccional), que permite enchufar cualquier aparato eléctrico, generalmente limitado a un total de 3,7 kW de potencia.

Por ejemplo, una batería de 50 kWh es suficiente para alimentar un frigorífico de 150 W durante 15 días o un calefactor de 2000 W durante 25 horas. En caso de emergencia, es muy posible que los coches eléctricos equipados con V2L presten apoyo a consultas médicas, clínicas o cualquier otro lugar importante que no disponga de un generador de reserva.

Por último, aunque es impensable repostar (legalmente) cuando las gasolineras están cerradas, a veces es posible recargar un coche eléctrico durante un apagón. Es el caso de los vehículos conectados a una microrred con baterías, de algunos tipos de instalaciones fotovoltaicas o de centros industriales que se benefician de una alimentación eléctrica de emergencia.