Qué hacer, y no hacer, si encuentras un gatito recién nacido o una camada abandonada

Imagen: goceristeski – Depositphotos.

En muchos lugares, no es raro descubrir gatitos desatendidos o un solo gatito aparentemente abandonado por su madre. Quieres ayudarlo, ¿verdad? Antes de ir al rescate, ten en cuenta estas recomendaciones.

Primero: espera y mira.

Es posible que te hayas encontrado con los gatitos mientras su madre busca comida o está en el proceso de trasladarlos a un lugar diferente. Trata de ver si la madre regresará por ellos o si realmente son huérfanos.

Para hacer esto, mantente alejado de los gatitos. Si te paras demasiado cerca, la mamá no se acercará a sus gatitos. Es posible que tengas que irte por completo antes de que la madre gata regrese para atender a sus gatitos. Pueden pasar varias horas antes de que la madre gata regrese, hasta que ya no sienta la presencia de humanos rondando cerca de su camada.

Si necesitas irte antes de que regrese la mamá gata, evalúa cuidadosamente si los gatitos están en peligro inmediato: ¿Está lloviendo o nevando? ¿Hay perros o animales salvajes que puedan hacer daño a los gatitos que andan sueltos por el barrio? ¿Hay niños o adultos en el barrio que puedan dañar a los gatitos? ¿Están los gatitos en un lugar con mucho tráfico peatonal o de coches?

Para ayudarte, es importante saber que la mamá gata puede tardar varias horas en regresar, y los gatitos sanos pueden sobrevivir este período sin comida, siempre que estén calientes. Los gatitos recién nacidos corren mucho más riesgo de hipotermia que de inanición. Durante los meses de primavera y verano, esperar más tiempo para ver si mamá regresa es mucho más seguro que durante los gélidos meses de invierno.

La madre ofrece la mejor oportunidad de supervivencia para sus gatitos, así que espera y observa todo el tiempo que puedas. El mejor alimento para los gatitos es la leche de su madre. Retira a los gatitos solo si están en peligro grave e inmediato.

Antes de recoger una camada de gatitos «abandonados», por favor, asegúrate de que los gatitos están realmente abandonados.

Si encuentras un solo gatito vagando solo o una camada tirada en una caja o bolsa, debes rescatarlos inmediatamente. Probablemente los haya abandonado un humano sin escrúpulos y sin corazón. En casos como éste, necesitarán cuidados urgentes, incluyendo mantenerlos calientes y alimentarlos con fórmula para gatitos, ¡NO con leche de vaca! En caso de emergencia se puede utilizar leche de cabra durante un corto periodo de tiempo, no proporciona todos los nutrientes que los gatitos necesitan pero no les dará diarrea ni los deshidratará como lo hace la leche de vaca. Ponte en contacto con un veterinario.

Si la mamá gata regresa…

Si mamá regresa y la zona es relativamente segura, deja a los gatitos solos con mamá hasta que sean destetados. Puedes ofrecerle un refugio y comida regular a mamá, pero mantén la comida y el refugio a una distancia el uno del otro. Mamá encontrará la comida pero no aceptará tu refugio si la comida está cerca, porque no querrá atraer a otros gatos a la comida ubicada cerca de su nido.

Seis semanas es la edad óptima para separar a los gatitos de la madre para socializarlos y colocarlos en adopción, y en cualquier momento después de las ocho semanas para atrapar, castrar, devolver (esterilizar/castrar, vacunar, punta auricular y volver a su colonia). Las gatas pueden quedar embarazadas con una nueva camada incluso mientras aún están amamantando, así que no olvides esterilizar a la gata madre o ¡pronto tendrás más gatitos!

Si la mamá gata no regresa…

Si descubre que mamá ha sido atropellada por un coche, o si por alguna razón parece que no va a regresar, entonces debe coger los gatitos. Esto es crucial para la supervivencia de los gatitos.

Si te llevas a los gatitos, es poco probable que encuentres una organización con personal o voluntarios disponibles para encargarse de la alimentación con biberón en poco tiempo. Algunas organizaciones tienen biberones especiales, pero es necesaria una planificación logística previa. Los refugios de animales y los veterinarios generalmente no aceptan gatitos recién nacidos, ya que no cuentan con el personal para alimentarlos las 24 horas del día.

Debes buscar una protectora o casas de adopción para ellos.

Cuidado de gatitos y alimentación con biberón.

Primeros pasos.

Prepárate para la alimentación con biberón y el cuidado adecuado antes de sacar a los gatitos de la calle. Si crees que te debes llevar a los gatitos, envuélvelos con una toalla o una manta para calentarlos, pero asegúrate de dejar los orificios de ventilación descubiertos para que los gatitos no se asfixien. Verifica si los gatitos están calientes. Esto es más importante que la alimentación. ¡Nunca alimentes a un gatito con frío! Si los gatitos tienen frío, deberás calentarlos lentamente. Puedes saber que un gatito tiene frío si las almohadillas de sus patas y/u orejas se sienten frías. Pon tu dedo en la boca del gatito. Si se siente frío, entonces la temperatura del gatito es demasiado baja. Esto pone en peligro la vida y debes tratarse de inmediato. Calienta al gatito lentamente durante 20 minutos envolviéndolo en una toalla o manta, sosteniéndolo cerca de tu cuerpo y frotándolo continuamente con tus manos tibias.

Alimentación.

Los gatitos recién nacidos (menores de cuatro semanas) no pueden comer alimentos sólidos (ni enlatados, ni secos) y no pueden orinar ni defecar por sí solos, por lo que debes alimentarlos con biberón las 24 horas del día y estimular sus genitales después de cada comida. Por ejemplo, si tienes gatitos de menos de una semana, necesitarás alimentarlos y estimularlos cada tres horas. Eso significa que los cuidarás ocho veces al día, por ejemplo, a la medianoche, a las 3:00 a. m., a las 6:00 a. m., etc. Si los gatitos son inusualmente pequeños o enfermizos, es posible que debas alimentarlos cada dos horas.

Saltarse las tomas o sobrealimentarlas puede causar diarrea, lo que resulta en deshidratación, una condición que puede ser fatal para los gatitos pequeños (sin mencionar la molestia de limpiar después). La diarrea requiere una visita al veterinario.

A medida que los gatitos envejecen, la cantidad de comidas que necesitan por día disminuye. Puede comenzar a destetar a las cuatro semanas de edad.

Fórmulas de reemplazo de leche.

La fórmula de reemplazo de leche en polvo para gatitos es mejor para los gatitos que la fórmula líquida enlatada. Recomendamos que use solo fórmula de reemplazo de leche en polvo para gatitos desde el principio, o tan pronto como sea posible, para prevenir la diarrea.

Asegúrate de que la fórmula en polvo que estás usando esté fresca abriendo la tapa y oliéndola. Debe tener un olor ligeramente dulce, como la leche en polvo. Si tiene un olor fuerte como aceite de cocina en mal estado, queso o productos químicos, está rancia y es peligrosa para dársela a los gatitos. No uses ningún tipo de fórmula después de la fecha de vencimiento.

Una vez abierta, la fórmula de reemplazo de leche para gatitos (enlatada o en polvo) debe refrigerarse de inmediato y almacenarse en el refrigerador. No se puede mantener la fórmula de reemplazo de leche para gatitos abierta fuera del refrigerador por mucho tiempo antes de que se eche a perder. Piense en ella como leche fresca.